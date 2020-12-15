В ХМАО врачи не получили выплаты за работу с ковид-пациентами

Врачи Югорской городской больницы обвинили администрацию в нарушении прав Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи скорой медицинской помощи в Югорске (ХМАО) пожаловались, что не получили выплаты за работу с больными коронавирусом. Руководство больницы заявляет, что дополнительные деньги сотрудникам не полагаются, рассказала URA.RU председатель профсоюза медработников «Действие» Елена Чикайда.

«У нас выплаты в полном объеме пришли только спецбригадам, а общепрофильным [бригадам] заплатили лишь за смену, где был пациент с подтверждtнной коронавирусной инфекцией. Мы обращались к губернатору, прокуратуру, инспекцию по труду ХМАО. Прокуратура вынесла представление, но работодатель его не исполнил», — заявила Чикайда.

Медики неправильно толкуют постановление правительства, пояснил URA.RU главный врач Югорской городской больницы Андрей Маренко. «По закону, дополнительные выплаты полагаются работникам скорых только в том случае, когда медики не знали о том, что у больного коронавирус», — отметил он. А сотрудники спецбригад, работающие только с больными коронавирусом, все положенные доплаты получают.

В прокуратуре ХМАО подтвердили факт коллективного обращения и представления в адрес главного врача, но в удовлетворении жалобы было отказано, так как медики не входили в необходимую категорию. «В части неоплаты рабочего времени… при оказании помощи лицам из группы риска… не нашли своего подтверждения в ходе проверки», — отвечает прокуратура. В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что выплаты сотрудникам Югорской городской больницы, установленные действующим законодательством, произведены в полном объеме.

Ранее URA.RU писало, что медики ХМАО будут получать повышенные доплаты за работу с ковид-пациентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.