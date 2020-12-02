Мишустин утвердил доплаты медикам ХМАО, ЯНАО и Тюмени. Но не всем

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
Медикам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области будут доплачивать за работу с COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Медики ХМАО, ЯНАО и Уватского района Тюменской области будут получать повышенные доплаты за работу с ковид-пациентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Надбавки будут действовать в 2020—2021 годах.

Постановление вступило в законную силу. С 28 ноября повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам составят:

  • В Ямало-Ненецком автономном округе — 0,8 (размер повышающего коэффициента);
  • В Ханты-Мансийском автономном округе — 0,5 (Белоярский, Березовский районы ХМАО — 0, 8);
  • Уватский район Тюменской области — 0, 5.

Ранее агентство писало о том, что врачи пяти больниц Тюменской области пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. В Надымском районе ЯНАО произошла задержка с начислением надбавок работникам станции скорой медицинской помощи. А медики из ХМАО оказались недовольны распределением доплат за работу с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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