Медикам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области будут доплачивать за работу с COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики ХМАО, ЯНАО и Уватского района Тюменской области будут получать повышенные доплаты за работу с ковид-пациентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Надбавки будут действовать в 2020—2021 годах.

Постановление вступило в законную силу. С 28 ноября повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам составят:

В Ямало-Ненецком автономном округе — 0,8 (размер повышающего коэффициента);

В Ханты-Мансийском автономном округе — 0,5 (Белоярский, Березовский районы ХМАО — 0, 8);

Уватский район Тюменской области — 0, 5.

Ранее агентство писало о том, что врачи пяти больниц Тюменской области пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. В Надымском районе ЯНАО произошла задержка с начислением надбавок работникам станции скорой медицинской помощи. А медики из ХМАО оказались недовольны распределением доплат за работу с COVID-19.