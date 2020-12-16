Власти РФ определились с окончательной стоимостью масла и сахара

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Ситуация в супермаркете Пятерочка на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, продукты, сахар, продуктовые полки, еда
В течение пяти дней будут снижены цены на сахар и подсолнечное масло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Цены на сахар и подсолнечное масло в России будут снижены в течение пяти дней — до 36 рублей и 95 рублей за килограмм соответственно. Об этом объявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года», — приводит ТАСС слова министра. Он подчеркнул, что цены должны быть скорректированы в течение пяти дней. Соглашение по стабилизации цен производители подписали в среду, 16 декабря. По словам Патрушева, на этих производителей приходится порядка 90% рынка сахара и 85% рынка масла.

Ранее сообщалось, что в 2020 году подсолнечное масло в России подорожало с 98,9 до 122,9 рубля. А цены на сахар выросли с 30,5 рубля за килограмм до 52,4 рубля.

После требования президента РФ Владимира Путина разобраться с ростом цен на продукты, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что цены на масло и сахар в стране заморозят, передает «Царьград». Из-за ограничения цен экономисты обещают дефицит продуктов к Новому году. Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба собирается проводить внеплановые проверки цен на товары в магазинах, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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