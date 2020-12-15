В Свердловской области приемная мать издевалась над шестью детьми

Одна из приемных девочек не выдержала и сбежала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Новолялинского района Свердловской области проверит семью из поселка Павда, в которой живут шестеро приемных детей. По словам сбежавшей из дома девушки, мать Инга постоянно издевается над детьми, избивая их и заставляя их бить и жестоко унижать друг друга.

«Спим мы на полу. Не кормила нас два дня или три… и до такой степени избивала, что недомогание было, — рассказала в интервью telegram-каналу Mash 17-летняя Алина (имя изменено). — Когда мы что-нибудь натворим, заставляет, чтобы кто-то кому-то наплевал в лицо».

Девушка сбежала из приемной семьи после того, как мать стряхнула на нее пепельницу, а мальчикам скомандовала помочиться в бачок, после чего вылила на Алину его содержимое. Чтобы добраться до полиции, девушке пришлось пройти 40 км от поселка до трассы и райцентра. По словам Алины, кроме нее, в приемной семье живет четверо мальчиков от 5 до 18 лет и еще одна девушка, 17 лет, которую мать держат запертой в чулане.

«Прокуратура проверит все доводы, будет дана правовая оценка действиям приемной матери, — сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. — Кроме того, будет дана оценка работе должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки по работе с указанной семьей».

Ранее URA.RU рассказывало о том, как из приемной семьи в Челябинской области сбежали двое детдомовцев, взятых под опеку. По словам мальчиков, их били, выставляли на холод в нижнем белье, а приемный отец однажды наставил на провинившегося ребенка ружье, припугнув, что убьет их и закопают. Дети писали отказы от приемной семьи, но это не помогало. Тогда подростки украли у приемных родителей деньги и добились возврата в детдом в суде.