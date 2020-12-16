Врачи объяснили, зачем в России 26 вакцин от коронавируса

Конкуренция в сфере медицины — это хорошо, полагает ученый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Много разных вакцин от коронавируса, создающихся в России, — это хорошо, потому что таким образом научные центры конкурируют между собой. Однако главный вопрос — насколько хорошо покажут себя новые препараты. Об этом URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Насколько та или иная вакцина хорошо будет работать на больших группах людей — главный вопрос. „Спутник V“, вакцины центра Чумакова и „Вектора“ — разные по доставке и действующему компоненту. На предварительных испытаниях они безвредны, но эффективны ли? Может быть, в некоторых случаях потребуется повторная вакцинация», — пояснил он.

Ученый также отметил, что у новых препаратов в России сложный процесс регистрации, согласования и испытаний. Однако главный вопрос — в эффективности, полагает Алексей Аграновский.

Однако врач-педиатр Светлана Карабанова считает, что вакцина от коронавируса нужна не всем. По ее мнению, ставить прививки не нужно детям. Это связано с тем, что заболевание коронавирусом у них проходит в гораздо более легкой форме, а после любой прививки дети болеют намного тяжелее.

«У человека должен работать иммунитет. Лучше при любой болезни сохранять постельный режим три дня. После этого ребенок будет подготовлен к вирусам не искусственно, а естественно», — рассказала Светлана Карабанова.

В начале декабря в России выдали сотый патент на разработку, предназначенную для борьбы с коронавирусной инфекцией. Это будет вакцина на основе пептидных иммуногенов, напоминает РАПСИ . Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей санитарных ведомств стран БРИКС заявила, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах.