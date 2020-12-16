В России создают более 25 вариантов вакцины от коронавируса

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Первые две вакцины от коронавируса уже зарегистрированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей санитарных ведомств стран БРИКС.

«В России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов [вакцины] в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — передает слова Поповой РИА «Новости». Она также отметила, что для борьбы с коронавирусом первостепенной задачей является разработка эффективных препаратов для вакцинации населения. Сейчас в России зарегистрированы две вакцины—«Спутник V» и «ЭпиВак Корона».

Ранее главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов в эфире «Национальной службы новостей» рассказал, для чего понадобилась вторая вакцина от коронавируса. А Михаил Мишустин поручил сделать вакцинацию от коронавируса регулярной. Премьер-министр РФ заявил, что вакцины от COVID-19 должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности.

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