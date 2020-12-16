16 декабря 2020

Жириновский предложил эффективный способ снизить цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Сразу цены снизятся и порядок будет наведен, уверен парламентарий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая способна «навести порядок» в ситуации с ценами на некоторые продукты питания. Свое мнение депутат выразил в Telegram.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал Жириновский. Он уверен, что после этого цены сразу снизятся и будет наведен порядок. При этом политик не уточнил, против кого направлена продолженная им инициатива.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты. По его словам, это связано не с пандемией, а с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые, пишет RNS. Глава государства призвал фиксировать цены на жизненно важные продукты. Заморозка цен на продукты первой необходимости ожидается в феврале 2021 года. Российские власти уже определились с ценами на сахар и подсолнечное масло. В течение пяти дней стоимость килограмма сахара должна снизиться до 46 рублей, а масла — до 110 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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