В ХМАО выросли смертность и число заразившихся коронавирусом

В ХМАО стали чаще умирать от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц коронавирусом заразилось 6 тысяч 507 человек, 157 из них умерло. Месяцем ранее заразилось 5 тысяч 923, а умерло 114 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 229 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 31;

Нижневартовск — 24;

Ханты-Мансийск — 23;

Нягань — 19;

Нефтеюганск — 16;

Сургутский район — 12;

Советский район — 11;

Когалым — 10;

Нефтеюганский район — 9;

Мегион — 9;

Урай — 8;

Лангепас — 8;

Октябрьский район — 7;

Покачи — 7;

Пыть-Ях — 6;

Югорск — 5;

Кондинский район — 5;

Ханты-Мансийский район — 4;

Нижневартовский район — 4;

Радужный — 4;

Березовский район — 4;

Белоярский район — 3.

Состояние 154 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 150,65%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 486 человек (5 человек за сутки). За сутки излечились 240 человек, за весь период пандемии — 33 959 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла смертность от коронавируса. Тогда за месяц средняя смертность от инфекции выросла до 5 человек в день.