16 декабря 2020
15 декабря 2020

В ХМАО выросли смертность и число заразившихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО стали чаще умирать от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц коронавирусом заразилось 6 тысяч 507 человек, 157 из них умерло. Месяцем ранее заразилось 5 тысяч 923, а умерло 114 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 229 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 31;
  • Нижневартовск — 24;
  • Ханты-Мансийск — 23;
  • Нягань — 19;
  • Нефтеюганск — 16;
  • Сургутский район — 12;
  • Советский район — 11;
  • Когалым — 10;
  • Нефтеюганский район — 9;
  • Мегион — 9;
  • Урай — 8;
  • Лангепас — 8;
  • Октябрьский район — 7;
  • Покачи — 7;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Югорск — 5;
  • Кондинский район — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Радужный — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Белоярский район — 3.

Состояние 154 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 150,65%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 486 человек (5 человек за сутки). За сутки излечились 240 человек, за весь период пандемии — 33 959 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла смертность от коронавируса. Тогда за месяц средняя смертность от инфекции выросла до 5 человек в день.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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