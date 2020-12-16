В ХМАО выросли смертность и число заразившихся коронавирусом

В ХМАО за месяц коронавирусом заразилось 6 тысяч 507 человек, 157 из них умерло. Месяцем ранее заразилось 5 тысяч 923, а умерло 114 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 229 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 31;
- Нижневартовск — 24;
- Ханты-Мансийск — 23;
- Нягань — 19;
- Нефтеюганск — 16;
- Сургутский район — 12;
- Советский район — 11;
- Когалым — 10;
- Нефтеюганский район — 9;
- Мегион — 9;
- Урай — 8;
- Лангепас — 8;
- Октябрьский район — 7;
- Покачи — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Югорск — 5;
- Кондинский район — 5;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Нижневартовский район — 4;
- Радужный — 4;
- Березовский район — 4;
- Белоярский район — 3.
Состояние 154 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 150,65%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 486 человек (5 человек за сутки). За сутки излечились 240 человек, за весь период пандемии — 33 959 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла смертность от коронавируса. Тогда за месяц средняя смертность от инфекции выросла до 5 человек в день.
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