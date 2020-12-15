15 декабря 2020
14 декабря 2020

В ХМАО выросла смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем в течение месяца от коронавируса умирает 5 человек в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц средняя смертность от коронавируса выросла до 5 человек в день, месяцем ранее умирало 3-4 человека за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитете. На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — публикует обновленные данные оперштаб.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 149,94%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 481 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии — 33 719 югорчан. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 34;
  • Нижневартовск — 29;
  • Ханты-Мансийск — 27;
  • Нефтеюганск — 19;
  • Нягань — 16;
  • Советский район — 15;
  • Когалым — 13;
  • Мегион — 12;
  • Покачи — 9;
  • Урай — 7;
  • Лангепас — 7;
  • Октябрьский район — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Радужный — 5;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Сургутский район — 5;
  • Югорск — 4;
  • Нижневартовский район — 2.

Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО назвали самые опасные профессии во время пандемии. Среди лидеров оказались работники промышленных предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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