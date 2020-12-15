В ХМАО выросла смертность от коронавируса

В среднем в течение месяца от коронавируса умирает 5 человек в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц средняя смертность от коронавируса выросла до 5 человек в день, месяцем ранее умирало 3-4 человека за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитете. На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — публикует обновленные данные оперштаб.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 149,94%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 481 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии — 33 719 югорчан. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 34;

Нижневартовск — 29;

Ханты-Мансийск — 27;

Нефтеюганск — 19;

Нягань — 16;

Советский район — 15;

Когалым — 13;

Мегион — 12;

Покачи — 9;

Урай — 7;

Лангепас — 7;

Октябрьский район — 6;

Ханты-Мансийский район — 6;

Пыть-Ях — 6;

Радужный — 5;

Нефтеюганский район — 5;

Сургутский район — 5;

Югорск — 4;

Нижневартовский район — 2.

Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО назвали самые опасные профессии во время пандемии. Среди лидеров оказались работники промышленных предприятий.