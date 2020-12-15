В ХМАО выросла смертность от коронавируса

В ХМАО за месяц средняя смертность от коронавируса выросла до 5 человек в день, месяцем ранее умирало 3-4 человека за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитете. На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — публикует обновленные данные оперштаб.
Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 149,94%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 481 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии — 33 719 югорчан. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 34;
- Нижневартовск — 29;
- Ханты-Мансийск — 27;
- Нефтеюганск — 19;
- Нягань — 16;
- Советский район — 15;
- Когалым — 13;
- Мегион — 12;
- Покачи — 9;
- Урай — 7;
- Лангепас — 7;
- Октябрьский район — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Пыть-Ях — 6;
- Радужный — 5;
- Нефтеюганский район — 5;
- Сургутский район — 5;
- Югорск — 4;
- Нижневартовский район — 2.
Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО назвали самые опасные профессии во время пандемии. Среди лидеров оказались работники промышленных предприятий.
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