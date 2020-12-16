Мэр Среднеуральска отсрочил отставку

Прокуратура заподозрила Андрея Зашляпина в создании конфликта интересов Фото: Андрей Зашляпин/Facebook

Дума Среднеуральска (Свердловская область) исключила из повестки вопрос об отставке главы города Андрея Зашляпина. Об этом URA.RU сообщил директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев.

«Еще не прошло заседание областной комиссии по противодействию коррупции под руководством главы департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева, где будет рассмотрен этот вопрос», — пояснил Вадим Дубичев. Он уточнил, что заседание комиссии, на котором оценят обоснованность претензий надзорного ведомства к градоначальнику, состоится сегодня же, 17 декабря.

Пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова отказалась комментировать суть представления до результатов его рассмотрения. Источники в муниципалитете сообщают, что прокуратура отреагировала на конфликт интересов, возникший из-за аффилированных с Зашляпиным и его семьей компаний: ООО «Среднеуральская строительная компания», ООО «ССК Стройкомплект», АО «Среднеуральское строительное управление» (СУСУ).

Так только за 2020 год городская администрация во главе с Зашляпиным выдала СУСУ, контролируемому семьей Зашляпиных, три разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирников. Кроме того, семье мэра принадлежит ООО «Тепловодоканал», которое снабжает холодной водой жилые дома и бюджетные учреждения Среднеуральска на основании договоров коммерческого оказания услуг.

Доли мэра были переданы в доверительное управление, однако он не уведомил департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о потенциальном конфликте интересов. В связи с этим надзорное ведомство усмотрело в его действиях грубое нарушение антикоррупционного законодательства.

Получить комментарий самого градоначальника на момент публикации не удалось — в настоящий момент он присутствует на заседании думы. URA.RU готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.