В Красноярске возбудили дело о торговле новорожденными для Китая

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Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, младенец, обряд имянаречения новорожденного ребенка, дитя
Злоумышленники собирались заработать на продаже детей 3 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гражданки Казахстана пытались продать своих новорожденных детей в Китай. Женщины хотели по миллиону за каждого малыша, рассказали в главном следственном управлении красноярского СК.

«32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая», — передает сообщение следователей РИА «Новости». Преступление произошло в августе 2019 года.

В апреле 2020 женщины родили и уехали в Казахстан. Они оставили двух мальчиков и девочку на няню. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении двух или более лиц», которые при этом были заведомо беспомощны относительно преступников. Малышей отправили в специальный детский дом. Полиция ищет их биологических родителей.

Из-за суррогатного материнства Россия оказалась страной третьего мира в глазах некоторых людей, пишет телеканал «Царьград». 2 декабря стало известно, что на эту сферу в стране могут ввести жесткие ограничения. Летом в скандал с торговлей людьми оказались втянуты даже певица Алла Пугачева и ее муж артист Максим Галкин, напоминает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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