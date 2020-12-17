В Красноярске возбудили дело о торговле новорожденными для Китая

Гражданки Казахстана пытались продать своих новорожденных детей в Китай. Женщины хотели по миллиону за каждого малыша, рассказали в главном следственном управлении красноярского СК.
«32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая», — передает сообщение следователей РИА «Новости». Преступление произошло в августе 2019 года.
В апреле 2020 женщины родили и уехали в Казахстан. Они оставили двух мальчиков и девочку на няню. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении двух или более лиц», которые при этом были заведомо беспомощны относительно преступников. Малышей отправили в специальный детский дом. Полиция ищет их биологических родителей.
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