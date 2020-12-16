Детей-инвалидов в ЯНАО будут лечить лошадьми

На Ямале применят метод иппотерапии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детей-инвалидов ЯНАО будут лечить лошадьми. Губернатор Дмитрий Артюхов одобрил идею иппотерапии на Ямале. Об этом URA RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Иппотерапия достаточно эффективная мера поддержки для детей с особенностями здоровья. И там, где эти услуги предоставляются, в Ноябрьске, например, есть результаты. Вы правы, что в западной части округа это необходимо создать. Уже есть определенные планы. Будем делать все, чтобы конный центр открылся как можно быстрее», — заявил Артюхов на встрече с общественными организациями.

Иппотерапия — это действенный метод лечения разных видов заболевания с помощью верховой езды и общения с лошадьми. В ЯНАО проживает более 2500 детей с инвалидностью, которые смогут использовать иппотерапию для реабилитации.