16 декабря 2020
15 декабря 2020

Детей-инвалидов в ЯНАО будут лечить лошадьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон балета
На Ямале применят метод иппотерапии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детей-инвалидов ЯНАО будут лечить лошадьми. Губернатор Дмитрий Артюхов одобрил идею иппотерапии на Ямале. Об этом URA RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Иппотерапия достаточно эффективная мера поддержки для детей с особенностями здоровья. И там, где эти услуги предоставляются, в Ноябрьске, например, есть результаты. Вы правы, что в западной части округа это необходимо создать. Уже есть определенные планы. Будем делать все, чтобы конный центр открылся как можно быстрее», — заявил Артюхов на встрече с общественными организациями.

Иппотерапия — это действенный метод лечения разных видов заболевания с помощью верховой езды и общения с лошадьми. В ЯНАО проживает более 2500 детей с инвалидностью, которые смогут использовать иппотерапию для реабилитации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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