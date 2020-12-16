16 декабря 2020
15 декабря 2020

Пермский край попал в число регионов-лидеров по смертям от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае растет число заболевших COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский край оказался в числе регионов-лидеров по количеству умерших от коронавируса. Количество умерших от вируса в крае составляет 916 человек. По этому показателю Прикамье занимает 10 место, согласно данным официального интернет-ресурса для информирования населения по COVID (стопкоронавирус.рф).

По данным на 21 октября, Пермский край по количеству умерших от коронавируса занимал 14-ю строчку (359 человек). Всего в крае подтверждено 25 995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+329 за сутки), информирует минздрав Прикамья. «Из 329 новых инфицированных — 122 мужчины, 197 женщин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек). Прирост заболевших за минувшие сутки составил 1,3%», — сообщает пресс-служба ведомства

За сутки от COVID-19 вылечилось 344 человека. Общее количество выздоровевших — 20110.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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