Оппозиция ЯНАО выступила против поправок в окружной бюджет

Елена Кукушкина единственная проголосовала против поправок в бюджет 2020 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На состоявшемся 17 декабря очередном заседании законодательного собрания ЯНАО коммунисты выступили против поправок в окружной бюджет. Как сообщила URA.RU депутат заксобрания Елена Кукушкина, она проголосовала против во время обсуждения вопроса об изменении бюджета 2020 года.

По словам Кукушкиной, из присутствовавших на заседании против поправок в бюджет 2020 года выступила она одна. «У нас увеличились НДФЛ, доходы ТЭК попадали, хотя они нефть за доллары продают, и при этом мы снова даем им налоговые льготы. Как за это можно голосовать?» — рассказала депутат корреспонденту URA.RU.

Несмотря на противодействие КПРФ, поправки в бюджет 2020 года были приняты. Информацию об этом подтвердили в заксобрании.

Между тем представители КПРФ выступают против предлагаемого бюджета не в первый раз. Так, при рассмотрении проекта закона автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Елена Кукушкина также проголосовала против, поскольку он сформирован с дефицитом.

«При формировании бюджета не учтена инфляция, в связи с чем увеличение по некоторым направлениям является ничтожным и поглощается инфляцией», — сообщила политик в своем ежегодном отчете. Это говорит о том, что в будущем у округа могут возникнуть еще большие финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что в бюджете, несмотря на дефицитность, на следующий год увеличены расходы на здравоохранение и жилищную сферу. Дефицит стал следствием пандемии коронавируса: добывающие предприятия, базирующиеся на Ямале, получили меньшую прибыль, а казна округа недополучила около 20% доходов.