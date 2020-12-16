Путину рассказали, что в Магнитогорске туман принимают за выбросы

Один из природоохранных объектов ММК запускали при участии президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин, выслушав вопрос журналистки из Магнитогорска на пресс-конференции 17 декабря, сам захотел узнать у нее о ситуации в городе. Российский лидер поинтересовался экологией в городе, получив жалобу из Челябинской области.

«Почему мусорная реформа тормозит?» — спросила корреспондент Ольга Балабанова. И получила спокойный ответ президента. «Я не думаю, что реформа тормозит. Нужно добиться нормальной сортировки к 2030 году», — сказал Путин.

После этого он обратился к самой журналистке. «Один из граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами. Для меня это неожиданно. Я знаю, что „Магнитка“ (ММК) вкладывала много средств и ресурсов в обновление производства, чтобы снизить выбросы. По моим сведениями, они уменьшались. Ольга, как вы сами оцениваете ситуацию с выбросами в Магнитогорске?» — осведомился президент.

«Если очистные сооружения построены, это не форточка, которую можно закрыть и открыть. Пусть меня растерзают, но многие жители принимают за выбросы туман. У нас сделали резервуар: там теплая вода и очень часто туман. Люди смотрят с левого берега на правый и считают, что это смог стоит», — ответила ему Балабанова.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит 17 декабря. Путин отвечает на главные вопросы россиян в прямом эфире.