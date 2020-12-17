Путин отвечает на главные вопросы россиян. Онлайн-трансляция

В этом году конференция президента пройдет в видеоформате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 17 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию с участием российских и иностранных журналистов. В этом году россиян ждет необычный формат конференции — в нее включат элементы традиционной «Прямой линии» главы государства, отмененной летом из-за пандемии коронавируса. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

14:32 Вопрос URA.RU: "Владимир Владимирович, чем предстоящая избирательная кампания в Госдуму будет отличаться от предыдущих? Как должен измениться политический ландшафт в связи с этим? Не пора ли системной оппозиции уступить дорогу молодым партиям и какие шансы, на ваш взгляд, у них есть, учитывая наличие в их портфелях побед на муниципальном уровне.

Очевидно, что в одну из ключевых политических кампаний будет внешнее вмешательство - как вы планируете противостоять этому вмешательству?"

14:31 Песков дал слово URA.RU. Вопрос задает наш журналист Антон Ольшанников.

14:28 На вопрос «Вестей» о качестве отечественной системы здравоохранениия Путин ответил, что несмотря на «море проблем» она «оказалась более эффективной» по сравнению с другими странами. Государству удалось развернуть 277 тысяч дополнительных коек, построить 40 медцентров, увеличить число врачей, работающих с ковидными пациентами, до 150 тысяч, разработать собственные вакцины. «Да проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на вызовы», — добавил Путин.

Владимир Путин заявил об эффективности российской системы здравоохранения Фото: Владимир Андреев/URA.RU

14:18 Путин заявил о том, что страна начинает слезать с нефтегазовой иглы — 70% российского бюджета уже формируются не за счет углеводородов. «Если кто-то хочет представлять нас бензоколонкой, это уже не имеет под собой оснований».

14:14 Первый вопрос Песков позволил задать журналистам из Дальнего Востока. Из 50 человек, находяшихся в зале, представитель Кремля выбрал корреспондента магаданского ГТРК Людмилу Щербакову. Она спросила главу государства о том, каким для него был год — плохим или хорошим. Путин ответил: «Что значит плохой, это как погода. Есть и плюсы, и минусы». Президент добавил, что главная проблема понятна — пандемия. Но России удалось достойно ответить на вызовы: «Отчасти даже лучше, чем другим странам мира».

14:09 Глава государства объяснил объединение пресс-конференции с элементами «Прямой линии». Необходимо, чтобы у граждан была возможность «напрямую пообщаться, поговорить и послушать мнение о том, что происходит в стране, как можно сделать так, чтобы вопросы и задачи решались лучшим образом». Путин подчеркнул, что придает большое значение мероприятию: «Нет ничего более ценного чем прямое общение с нашими людьми, услышать их мнение о том, как и чем мы живем».

После вопроса каждого журналиста пыльник микрофона меняется для защиты от ковида Фото: Владимир Андреев © URA.RU

14:05 Пресс-конференция стартовала. Президент Путин поприветствовал всех участников мероприятия.

14:01 Песков разрешил операторам подключиться к Ново-Огарево: «Ждем президента. Всем спасибо, очень рад всех вас видеть».

14:00 Журналистов попросили выключить телефоны (или как минимум перевести их в беззвучный режим) и радиооборудование. К прессе вышел представитель Кремля Дмитрий Песков и объявил, что пресс-конференция начнется в полдень по Москве. Песков начал проверять связь с регионами. Ведущая в Петербурге рассказала о курьезе — она запоминала лица журналистов по фото, а все корреспонденты пришли на пресс-конференцию в масках. Песков напомнил, что одноразовые маски надо регулярно менять.

Сергей Шнуров планирует задать вопрос президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

13:54 Граждане с 6 декабря отправляли свои видео- и текстовые обращения к президенту с помощью приложения и сайта «Москва — Путину». Во время пресс-конференции часть из них будут озвучены ведущими или показаны на экране. Кроме того, сразу несколько собеседников URA.RU рассказали, что во время мероприятия ожидаются прямые включения из разных регионов с участием жителей. Общение с журналистами также пройдет в видеоформате — представители федеральных СМИ будут задавать вопросы из столичного Центра международной торговли (ЦМТ), региональные журналисты — из полпредств.

13:51 До начала пресс-конференции президента осталось 10 минут. Региональные и федеральные журналисты — в полной готовности. Как сообщало URA.RU, в ЦМТ также приехал бывший солист группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров. «Я представляю международный канал RTVI и потому мое присутствие здесь вполне логично», — рассказал Шнуров журналистам.