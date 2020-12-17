Вор в законе Леван Сухумский сбежал из зала суда

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, решетка, заключенный, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Обвиняемому грозило до 15 лет тюремного заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из зала районного суда города Владимира сбежал 45-летний вор в законе Леван Абуладзе. В криминальных кругах мужчина больше известен как Леван Сухумский.

В 2016 году он был осужден на четыре года за наркотики и подделку документов и отбывал наказание в тюрьме «Владимирский централ». Через четыре года по приговору Октябрьского суда Абуладзе отправили в спецприемник для иностранных нелегалов, чтобы затем депортировать его из России.

Однако 14 сентября против вора в законе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). Обвиняемому могли назначить срок заключения до 15 лет. «17 декабря, когда Абдулазе привезли в суд для продления сроков, отпросившись справить нужду, он скрылся в неизвестном направлении прямо из зала суда», — передает ИА «Прайм Крайм».

Ранее стало известно, что люди бывшего авторитета Трофы ограбили в Екатеринбурге бизнесмена. Предприниматель Евгений Пономарев, который почти год назад стал жертвой махинации, опознал своих обидчиков и рассказал подробности этого преступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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