Уголовное дело завели спустя восемь месяцев, и в нем нет фигурантов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

После публикаций URA.RU о деятельности империи бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) cтало известно о новых преступлениях его ОПГ. Предприниматель Евгений Пономарев, почти год назад ставший жертвой махинации, опознал своих обидчиков и рассказал подробности этого преступления. В нем он подозревает Владимира Коршунова (Коршун) и Александра Кватырнюка (Художник), а также еще двух человек из окружения законника.

ЧП произошло 25 февраля 2020 года. Евгению Пономареву, который занимается продажей кондитерских изделий, предложили сделку по продаже партии конфет в Казахстан. «Встреча намечалась у меня в офисе на улице Монтажников, но внезапно ее перенесли в кафе „Оазис“ возле Шарташского рынка», — пояснил Пономарев. На встречу он пришел с наличными деньгами, которые должен был отдать сразу после получения безналичного перевода на свой счет. В кафе были Коршун и Художник, которые якобы представляли покупателя, а также еще два человека, как позже выяснилось, связанных с ними.

На видео Пономарев (он в темном пуховике с сумкой) с приятелем заходит в кабинку, где их уже ждал человек Коршуна и Художника — якобы агент покупателя. Последние остались в общем зале кафе. «Спустя какое-то время в кабинку заходит мужик со свертком, кидает его „агенту“ и спрашивает: получил ли я перевод? Я сказал, что никакого перевода не было. Начинается перепалка, после чего пришедший вырывает у меня пакет с деньгами и уходит», — рассказал Пономарев.

«Я хотел догнать уходящего, но Коршун остановил меня и заверил, что сейчас все решит, и ушел следом. Затем под надуманным предлогом кабинку покинул и предполагаемый „агент“ покупателя, спрятавшись в туалете. Позднее Коршун снова пообещал помочь, но потом пропал», — рассказал URA.RU Пономарев. Позже он понял, что встреча была инсценирована, и обратился в полицию в марте. Уголовное дело возбудили спустя восемь месяцев по самоуправству (ст. 330 УК РФ), но в нем пока нет фигурантов. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев на эту тему.

Ранее URA.RU писало о том, как работает империя экс-вора в законе Трофимова. Его люди имеют влияние на свердловские зоны, занимаются вымогательством денег у предпринимателей. Недавно стало известно, что бывший законник мог покинуть Россию.