В Челябинском районе готовятся к смене главы и структуры власти

Валерий Селиванов не стал участвовать в конкурсе на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кадровая комиссия челябинского регионального отделения «Единой России» 18 декабря рассмотрит вопрос о кандидате на пост главы Нязепетровского района. Как сообщили URA.RU в челябинской ЕР, партия собирается поддержать на выборах спикера райсобрания Сергея Кравцова.

«Действующий глава района Валерий Селиванов не стал участвовать в конкурсе на выборах. Кравцов заявление подал, ЕР решила его подержать», — завили URA.RU в челябинской ЕР.

Выборы главы пройдут 21 декабря. В районном собрании большинство депутатов входит в ЕР, которые должны поддержать решение, принятое партийным руководством. «Сбоев быть не должно», — сообщил URA.RU источник в ЕР.

Инсайдер также отметил, что к Селиванову не было претензий со стороны областных властей. Выборы нового спикера, если Кравцова изберут главой, должны состояться также до конца года. По данным URA.RU, спикером собрания станет депутат Александр Бунаков.

Новому главе предстоит руководить районом, в котором с 1 января изменится структура власти. Мэрия Нязепетровска к концу года прекратит свое существование, а полномочия по управлению городом передадут властям Нязепетровского района.