Беременным жительницам Тобольска не хватает врачей

Чтобы пройти скрининг, беременным женщинам приходится ездить из Тобольска в Тюмень Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Беременные жительницы Тобольска (Тюменская область) не могут сделать УЗИ из-за отсутствия специалиста в местном перинатальном центре. Жалобы на работу учреждения женщины оставляют в соцсети «ВКонтакте». По их словам, не хватает врачей и других профилей, из-за чего отменяются операции.

«Просим придать ситуацию с перинатальным центром огласке. Ситуация сложилась критическая: нет ни одного узиста и осталось всего три врача. В экстренном случае при необходимости УЗИ просто не к кому обратиться, на первый скрининг всех беременных отправляют в Тюмень. Оставшиеся врачи просто не справляются с нагрузкой», — такой пост появился в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях вскрылись и другие проблемы. «Моей матери отказывают в операции по этой же причине: нет врачей. В Тобольске делают только в перинатальном центре», — написал один из пользователей. «Прием ведут только для тех, кто в положении. Операции многим отменяют уже с весны, люди живут с болями», — посетовал другой.

В региональном депздраве отреагировали на жалобы пациентов. «Что касается скрининга, направление пациенток в Тюмень — вынужденная временная мера. Специалист выходит на работу 21 декабря. В настоящее время амбулаторный прием осуществляют четыре акушера-гинеколога. Один специалист находится в отпуске до 29 декабря. Два находятся в отпуске по уходу за ребенком. В отделении функционируют кабинеты доврачебного приема, прием ведут шесть акушерок», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.