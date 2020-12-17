Пресс-конференция Владимира Путина впервые прошла в онлайн-формате
Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию, которая длилась около 4,5 часов. В связи с пандемией общение российского лидера и журналистов впервые проходило в онлайн-формате. Во время пресс-конференции Путин рассказал о новых выплатах россиянам к Новому году, раскрыл свое отношение к расследованиям блогера Алексея Навального и озвучил, когда экономика России выйдет из кризиса. URA.RU собрало самые важные заявления президента.
- К Новому году все российские семьи с детьми до семи лет получат по пять тысяч рублей. Сейчас в России положено пособие на детей от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 и с 3 до 7 лет;
- Власти РФ вовремя выплатят все детские пособия. Для этого нужно наладить эффективную работу МФЦ и других центров;
- В 2020 году реальные доходы россиян упадут на 3%. При этом заработная плата, напротив, может вырасти на 1,5%;
- Путин поручил правительству РФ поднять зарплаты гражданам. По словам президента, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума;
- Экономика России выйдет из кризиса в конце 2021 — начале 2022 года. «Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро справимся с пандемией, как быстро массовая вакцинация начнется и сможем ли убрать все ограничения», — сообщил Путин. Кроме этого, больше не планируется введение жестких ограничений и нового карантина из-за COVID-19;
- При бюджетной обеспеченности пенсии россиян будут проиндексированы в следующем году. «Индексация пенсий на будущий год предусмотрена выше инфляции, которая ожидается на уровне 4%. Индексация пенсий, по расчетам, составит 6,3%», — сказал президент;
- Новое расследование блогера Алексея Навального, в котором он обвиняет сотрудников ФСБ в своем отравлении, является вбросом. Он был подготовлен при поддержке зарубежных спецслужб, считает Путин;
- В 2021 году все учебные заведения России должны получить доступ к скоростному интернету. Пока в стране только 2% школ готовы к работе онлайн;
- Некоторые вузы в России могут снизить оплату за обучение, если есть такая возможность. Это связано с тем, что в пандемию студенты учатся в удаленном режиме;
- Путин еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. При этом он подчеркнул, что после голосования по поправкам к Конституции, формально уже есть решение народа;
- Российские власти будут поддерживать внутренний туризм, выделяя на него средства из бюджета. При этом гражданам нужно дать возможность отдыхать и за границей;
- В Госдуму РФ в 2021 году могут попасть до 16 новых партий. Какие именно — решит народ, заключил российский лидер;
- Президент не смотрел интимное видео с футболистом Артемом Дзюбой. Но, по мнению Путина, разгоревшийся скандал будет для спортсмена хорошим уроком;
- У главы государства нет претензий к работе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в статусе главы региона. Он обратил внимание, что заведенное на чиновника уголовное дело не является политическим преследованием;
- США демонстрирует военную агрессию против России. «Ответьте, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный? Уж точно не мы агрессивные. Если уж не пушистые, то весьма благообразные, настроенные вести диалог и добиваться компромиссных решений», — заключил президент РФ. При этом Россия готова противостоять США в гонке вооружений;
- Русский язык очень богат и многогранен, поэтому позволяет обойтись без использования мата. Так Путин ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, как описать жизнь без применения ненормативной лексики;
- Путин читает своим внукам произведения писателя Самуила Маршака и сказки. Также секретом семейного счастья президент назвал любовь;
- Российский лидер завершил конференцию рассказом о том, что в его семье в Новый год будут поднимать тост «за Россию».
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