Пресс-конференция Владимира Путина впервые прошла в онлайн-формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию, которая длилась около 4,5 часов. В связи с пандемией общение российского лидера и журналистов впервые проходило в онлайн-формате. Во время пресс-конференции Путин рассказал о новых выплатах россиянам к Новому году, раскрыл свое отношение к расследованиям блогера Алексея Навального и озвучил, когда экономика России выйдет из кризиса. URA.RU собрало самые важные заявления президента.