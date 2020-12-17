Синоптики: в Пермском крае ударят 30-градусные морозы

К выходным в Пермском крае резко похолодает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Пермский край надвигаются аномальные холода. Температура воздуха в ближайшие выходные понизится до минус 30 градусов. Характер погоды изменится из-за надвигающегося арктического вторжения. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.

«В пятницу, 18 декабря в тылу циклона, смещающегося с Баренцева моря, произойдет масштабное арктические вторжение. Уже в субботу, 19 декабря температура воздуха на большей части Пермского края приблизится к отметке минус 25 градусов», — информирует ГИС-центр.

В то же время, Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ПЦГМС), сообщает, что «отрицательная аномалия среднесуточной температуры в регионе составит 4—8 градусов». «Минимальная температура воздуха понизится до минус 30 градусов по югу Пермского края, по центральным районам и Перми — до минус 27 градусов», — указано на сайте Пермского ЦГМС.

Потепление ожидается в начале следующей недели: морозы ослабеют, снег будет выпадать на большей части края, но небольшой и умеренной интенсивности. Ко вторнику, 22 декабря температура в регионе повысится до минус 15 градусов в ночные часы, а днем может потеплеть до минус 2-х градусов.