17 декабря 2020
16 декабря 2020

Синоптики: в Пермском крае ударят 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, мороз, холод, холодная погода
К выходным в Пермском крае резко похолодает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Пермский край надвигаются аномальные холода. Температура воздуха в ближайшие выходные понизится до минус 30 градусов. Характер погоды изменится из-за надвигающегося арктического вторжения. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.

«В пятницу, 18 декабря в тылу циклона, смещающегося с Баренцева моря, произойдет масштабное арктические вторжение. Уже в субботу, 19 декабря температура воздуха на большей части Пермского края приблизится к отметке минус 25 градусов», — информирует ГИС-центр.

В то же время, Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ПЦГМС), сообщает, что «отрицательная аномалия среднесуточной температуры в регионе составит 4—8 градусов». «Минимальная температура воздуха понизится до минус 30 градусов по югу Пермского края, по центральным районам и Перми — до минус 27 градусов», — указано на сайте Пермского ЦГМС.

Потепление ожидается в начале следующей недели: морозы ослабеют, снег будет выпадать на большей части края, но небольшой и умеренной интенсивности. Ко вторнику, 22 декабря температура в регионе повысится до минус 15 градусов в ночные часы, а днем может потеплеть до минус 2-х градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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