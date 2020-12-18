Аналитики раскрыли, сколько россиян получат годовые премии

28% работодателей не будут выплачивать премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Меньше половины компаний выплатят годовые премии сотрудникам в этом году. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Так, выплату годовых премий уже запланировали 41% компаний — при этом 17% поощрят всех сотрудников („Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжёлого рабочего года“), а 24% — лишь отдельные категории персонала („Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе“)», — передает РТ результаты исследования. Чаще всего о премировании заявляют компании сферы информационных технологий и телекоммуникаций.

Почти 28% опрошенных работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам, 31% еще не определились, поощрять работников перед Новым годом или нет.