Аналитики раскрыли, сколько россиян получат годовые премии

Меньше половины компаний выплатят годовые премии сотрудникам в этом году. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Так, выплату годовых премий уже запланировали 41% компаний — при этом 17% поощрят всех сотрудников („Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжёлого рабочего года“), а 24% — лишь отдельные категории персонала („Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе“)», — передает РТ результаты исследования. Чаще всего о премировании заявляют компании сферы информационных технологий и телекоммуникаций.
Почти 28% опрошенных работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам, 31% еще не определились, поощрять работников перед Новым годом или нет.
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