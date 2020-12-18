Вирусолог: как долго переболевший коронавирусом остается заразным

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Переболевший коронавирусом может быть заразным в течение нескольких месяцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В зависимости от тяжести заболевания человек может быть носителем коронавируса вплоть до трех месяцев. Об этом заявил заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

«Те, кто [переболел коронавирусом] бессимптомно, могут быть носителями [вируса] в пределах двух недель. Те, у кого была болезнь средней тяжести, тогда это может затянуться до трех недель. Те, кто находились в реанимации или палате интенсивной терапии, могут быть носителями вируса до четырех и более недель», — рассказал «Ридусу» Костинов. Однако вирусолог отметил, что бывали случаи, когда пациент являлся носителем вируса спустя три месяца после выздоровления. Результаты ПЦР-тестов и тестов на наличие антител к вирусу также не дают гарантии, что человек не является носителем COVID.

По мнению специалиста, даже маска и перчатки не смогут полностью защитить других людей от инфекции. Поэтому вирусолог рекомендует переболевшим коронавирусом не ходить в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники и не посещать корпоративы, чтобы обезопасить своих близких и коллег.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что наиболее высокая вероятность заразить других людей у больного коронавирусом приходится еще за два-три дня до появления симптомов и в первые два дня болезни. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимира Чуланова, у переболевших COVID положительный результат анализа может выявляться на протяжении двух месяцев, однако это не значит, что человек все это время остается «инфекционно опасным».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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