В Роспотребнадзоре обозначили пик заразности коронавируса

Человек наиболее заразен за два дня до начала болезни и еще два дня после появления симптомов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наиболее высокая вероятность заразить других людей у больного коронавирусом приходится еще за два-три дня до появления симптомов и в первые два дня болезни. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7×108 копий РНК в мазке из ротоглотки на 4-й день заболевания», — уточнила Пшеничная в интервью «Российской газете». При этом до начала заболевания объемов вируса в зараженном уже достаточно для заражения других людей.

После этого жизнеспособность вируса снижается в течение 10 дней при легких формах коронавируса, пишет агентство Nation News. Если же заболевание протекает в средней или тяжелой форме, то человек может распространять вирус в течение трех недель, уточняет « Царьград ». По данным телеканала 360 , были зарегистрированы случаи, когда клетки коронавируса выделялись из верхних дыхательных путей в течение 70 дней. Это характерно для людей с низким уровнем иммунитета.

Тяжесть течения заболевания при этом зависит от инфицированной дозы. По мнению доктора Евгения Комаровского, чем большее количество вируса попало в организм, тем тяжелее будет протекать заболевание.