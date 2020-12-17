Письмо министра РФ Решетникова попало в уголовное дело

Письмо экс-губернатора Пермского края зачитали на суде в закрытом режиме Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Ленинском райсуде Перми засекретили содержание письма министра экономразвития РФ Максима Решетникова. Его зачитали в рамках рассмотрения уголовного дела бывшего вице-премьера края — экс-министра территориального развития Романа Кокшарова. Очередное заседание проходит сегодня, рассказал URA.RU адвокат подсудимого Александр Струков.

«Я заявил ходатайство в суде, чтобы это письмо [Максима Решетникова] было оглашено в полном объеме. В итоге сегодня суд огласил его полностью, но в закрытом заседании — прессу из зала суда по просьбе стороны обвинения попросили удалиться, не смотря на мое возражение», — пояснил Струков. Он не стал раскрывать содержание письма уточнив лишь, что «в нем отражена позиция бывшего губернатора края относительно всей этой ситуации».

Кокшаров обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Перми. По версии обвинения, будучи вице-премьером краевого правительства (2015-19 годы), Кокшаров помогал коммерческой фирме выполнять госконтракты. Кроме того, по его указанию в Гайнском районе в обход конкурсных процедур были приобретены два катера для паромной переправы.

Решетников с января 2020 года является министром экономического развития России. До этого, с 2017 года он был губернатором Пермского края.