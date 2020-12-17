В ХМАО силовики патрулируют инфекционный корпус в котором лежат пациенты с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ОКБ Ханты-Мансийска полицейские патрулируют инфекционный корпус. На такие меры администрация решилась из-за родственников пациентов с коронавирусом, которые неоднократно пытались проникнуть в карантинную зону. Об этом рассказали в пресс-службе Окружной клинической больницы.

«В целях ограничения доступа посетителей к инфекционным боксам и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, БУ „Окружная клиническая больница“ совместно с МО МВД организовало патрулирование инфекционных корпусов», — объясняют в пресс-службе.

В больнице также предупредили, что за нарушение порядка жителям округа грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Должностным лицам до 150 тысяч рублей. Предпринимателям — от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Штраф выносится на основании закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали патрулировать торговые центры. Решение приняли из-за роста заражения коронавирусом среди школьников.