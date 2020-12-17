17 декабря 2020

Губернатор Текслер поставил ультиматум челябинскому минздраву

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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, текслер алексей
Алексей Текслер напомнил, что врачи находятся в группе риска Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от регионального минздрава провести вакцинацию медиков из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Озерск, Снежинск, Трехгорный. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Поручаю в ближайшее время подготовить списки, выработать механизм и приступить к вакцинации из региональной квоты, начиная с понедельника следующей недели», — приводит пресс-служба слова Текслера. По его словам, врачей нельзя выделять по подведомственному признаку.

Текслер подчеркнул, что все жители Челябинской области, которые борются с коронавирусом, должны получить вакцину. Он напомнил, что врачи находятся в группе риска по заболеваемости инфекцией.

Ранее сообщалось, что врачи челябинских закрытых городов снабжаются по линии ФМБА. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге заявила, что они, как и другие врачи, должны получить препарат, потому что работают с коронавирусными больными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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