Губернатор Текслер поставил ультиматум челябинскому минздраву

Алексей Текслер напомнил, что врачи находятся в группе риска Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от регионального минздрава провести вакцинацию медиков из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Озерск, Снежинск, Трехгорный. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Поручаю в ближайшее время подготовить списки, выработать механизм и приступить к вакцинации из региональной квоты, начиная с понедельника следующей недели», — приводит пресс-служба слова Текслера. По его словам, врачей нельзя выделять по подведомственному признаку.

Текслер подчеркнул, что все жители Челябинской области, которые борются с коронавирусом, должны получить вакцину. Он напомнил, что врачи находятся в группе риска по заболеваемости инфекцией.

Ранее сообщалось, что врачи челябинских закрытых городов снабжаются по линии ФМБА. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге заявила, что они, как и другие врачи, должны получить препарат, потому что работают с коронавирусными больными.