Врачей челябинских закрытых городов оставили без вакцины от COVID

Челябинцы поделятся вакциной от коронавируса с ЗАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области есть проблемы с вакцинированием медиков закрытых территориальных образований (ЗАТО). Как заявила на брифинге URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, с медиками таких городов нужно поделиться вакциной, полученной региональным минздравом.

«Есть вопрос с обеспечением вакциной от COVID медиков закрытых городов, снабжаемых по линии ФМБА. Если они вакцину не получили, нужно рассмотреть возможность передачи какой-то части доз в ЗАТО. В конце концов, мы же снабжаем вакциной медиков частных клиник, которые задействованы в борьбе с коронавирусом», — отметила URA.RU Гехт.

Вакцинация жителей Челябинска началась в сентябре. На сегодня, по словам Гехт, прививку от коронавируса получили уже 1125 жителей региона.