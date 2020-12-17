17 декабря 2020

Врачей челябинских закрытых городов оставили без вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Челябинцы поделятся вакциной от коронавируса с ЗАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области есть проблемы с вакцинированием медиков закрытых территориальных образований (ЗАТО). Как заявила на брифинге URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, с медиками таких городов нужно поделиться вакциной, полученной региональным минздравом.

«Есть вопрос с обеспечением вакциной от COVID медиков закрытых городов, снабжаемых по линии ФМБА. Если они вакцину не получили, нужно рассмотреть возможность передачи какой-то части доз в ЗАТО. В конце концов, мы же снабжаем вакциной медиков частных клиник, которые задействованы в борьбе с коронавирусом», — отметила URA.RU Гехт.

Вакцинация жителей Челябинска началась в сентябре. На сегодня, по словам Гехт, прививку от коронавируса получили уже 1125 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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