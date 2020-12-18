Банк «Россия» выкупил долг Utair в 5,9 млрд рублей

Банк «Россия» выкупил долги авиакомпании Utair перед Сбербанком в 5,9 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Российского акционерного дома (РАД).
«Продажа [долг Utair] состоялась на электронной торговой площадке ЭТП РАД—Lot-online. Покупателем выступил Банк „Россия“», — говорится на сайте РАД. Актив был приобретен за 1,2 млрд рублей.
Долг компании перед «Сбербанком» составил 5,8 млрд рублей. Кредит обеспечен движимым, недвижимым имуществом компании и ценными бумагами.
Руководитель департамента продаж, советник генерального директора РАД Наталья Круглова рассказала, что банк «Россия» был ожидаемым покупателем долгов авиакомпании. Однако актив предлагали широкому кругу покупателей.
Ранее банк «Россия» выкупил долг Utair перед «Трастом» в 15 млрд рублей, передает РБК. Тогда у банка оказалось более 80% долгового портфеля, обеспеченного контрольным пакетом авиакомпании.
Обновлено: российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам авиакомпании Utair при начальной стоимости 671,4 млн рублей. Торги проходят на площадке «Сбербанк-АСТ», передает ТАСС.
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