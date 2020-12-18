18 декабря 2020

Депутат Госдумы призвал «Дом-2» «сдохнуть тихо без реинкарнаций»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, совет по правам человека, нилов ярослав
Депутат надеется, что таких реалити-шоу больше не будет на российском телевидении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как «Дом-2» на телевидении больше не будет. Так он отреагировал на информацию о закрытии реалити-шоу.

«Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. Этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах», — написал Нилов в своем Telegram.

Ранее в пресс-службе ТНТ заявили, что «Дом 2» закрывается. Телеведущая Ольга Бузова в свою очередь назвала программу культовым реалити-шоу. Она отметила, что телевидение изменится после закрытия телепроекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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