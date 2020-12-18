Депутат Госдумы призвал «Дом-2» «сдохнуть тихо без реинкарнаций»

Депутат надеется, что таких реалити-шоу больше не будет на российском телевидении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как «Дом-2» на телевидении больше не будет. Так он отреагировал на информацию о закрытии реалити-шоу.

«Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. Этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах», — написал Нилов в своем Telegram.

Ранее в пресс-службе ТНТ заявили, что «Дом 2» закрывается. Телеведущая Ольга Бузова в свою очередь назвала программу культовым реалити-шоу. Она отметила, что телевидение изменится после закрытия телепроекта.