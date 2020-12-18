Ольга Бузова рассказала, что телевидение РФ изменится после закрытия «Дома 2» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова пожалела о закрытии шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ. Соответствующий пост она выложила в своем Instagram.

«Шоу „Дом 2“ больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять. „Дом 2“, я люблю тебя», — написала Бузова. Она заявила, что проект повлиял на телевидение России.

Бузова назвала «Дом 2» культовым реалити-шоу и рассказала, что телевидение РФ изменится после закрытия шоу. Телеведущая отметила, что ей сложно писать об этом.

Ранее в пресс-службе ТНТ заявили, что телепроект «Дом 2» закрывается. PR-менеджер ТНТ Арина Рябцева в разговоре с журналистом URA.RU отказалась комментировать закрытие шоу.

Фото: Instagram