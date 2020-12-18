Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Сработало взрывное устройство, офицер получил тяжелые ранения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

При разминировании территории в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе погиб российский офицер. Об инциденте сообщило Министерство обороны России.

Во время разминирования на участке дороги недалеко от населенного пункта Шуша сработало взрывное устройство, офицер получил тяжелые травмы, на месте ему оказали первую помошь.

«В результате подрыва взрывного устройства 17 декабря тяжелое ранение получил офицер Международного противоминного центра», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что при транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Миноброны пообещало, что семье военнослужащего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан начали вести боевые действия, обвинив друг друга в провокациях. В ноябре стороны заявили о прекращении огня, в Нагорный Карабах были направлены российские миротворцы, передает агентство Nation News. Спустя несколько дней Армения заявила о возобновлении боевых действий в Карабахе со стороны Азербайджана. Армянское ведомство сообщало о начавшемся наступлении в сторону юга непризнанной республики, пишет RT.