Ученые РАН выяснили, откуда берется грязь в крупных городах

Ученые считают, что уборке городских улиц уделяется недостаточно внимания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Плохая работа дворников, разрушение бордюров, хаотичное благоустройство и парковки на газонах являются условиями для образования грязи в крупных городах. Такие выводы содержатся в исследовании экологов уральского филиала РАН, изучавших грязь в шести крупных городах России.

Ученые на президентский гранд занимались исследованием жилых кварталов в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Мурманске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, пишет «Коммерсант». Руководитель проекта Андриан Селезнев рассказал, что типичными для мегаполисов являются проблемы с парковками автомобилей на газонах и детских площадках во дворах. Кроме того, он указал на плохую работу сотрудников коммунальных служб и неумелые работы по благоустройству. «Повсеместно встречаются случаи, когда изъятый грунт складируется в кучи рядом с местом проведения работ, а не в специальные короба, и не укрывается ничем. Во время дождей из таких куч течет грязная жижа, материал разносится по улицам», — посетовал Селезнев.

Ученый отметил, что в городах образуется до 200 г/кв. метр мелкой пыли — это примерно до 53 кг пыли в пересчете на каждого жителя Екатеринбурга. При сильном ветре эта пыль становится удушливым смогом в воздухе. Зимой, по наблюдению специалистов, на улицах складируют снег с асфальтовой крошкой, пылью, почвой, противогололедными реагентами и выхлопными газами, которые весной оттаивают и снова превращаются в опасную для здоровья горожан смесь.

С уральскими коллегами согласен директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов, который называет основными источниками появления грязи «открытый грунт вкупе с отсутствующей дренажной системой». Ученые считают, что руководству городов необходимо ужесточить требования к содержанию и уборке дорог, газонов и дворовых покрытий, организовывать цивилизованные площадки для мусора и следить за стихийными парковками.