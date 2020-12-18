Биолог предупредила о тяжелом течении COVID у здоровых людей

У совершенно здоровых людей коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме из-за генетической предрасположенности. Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что у этих людей ослаблен иммунитет.
Баранова рассказала «Ленте.ру», что даже у здоровых людей может развиться сильнейший цитокиновый шторм, который приводит к тяжелому течению болезни. «Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом в популяции примерно три-пять процентов, независимо от наличия у них диабета или ожирения», — отметила биолог.
Специалист посоветовала сдать анализ на последовательность ДНК и РНК, который покажет состояние иммунной системы организма. «Анализируя ее, можно сделать заключение о предрасположенностях к тем или иным патологиям. Например, кому-то следует опасаться Альцгеймера, у другого — большая вероятность заполучить после 60 лет поликистоз почек, а вот потери памяти опасаться не следует», — отметила биолог.
Ранее Баранова рассказала, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма. У людей перенесших болезнь наблюдали патологию некоторых внутренних органов. В основном жировой гепатоз (заболевание печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Такие диагнозы обычно ставят людям в 60 лет, но людям из пост-ковидной группы — уже в 40.
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