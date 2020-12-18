18 декабря 2020

Ученые нашли новое побочное явление от коронавирусной вакцины

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, укол, прививка, шприц, медицинские перчатки, вакцинация
Американская вакцина Pfizer вызывает аллергическую реакцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина Pfizer вызывает аллергическую реакцию у привитых людей. О новом побочном явлении заявил представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

«Аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав как вакцины Pfizer, так и [вакцины] компании Moderna», — пишет «Интерфакс» со слов ученого. FDA сейчас изучает данный вопрос.

Ранее подобные жалобы отметили в Великобритании, где для массовой вакцинации закупили вакцину Pfizer, пишет «Царьград». При этом во время испытаний вакцины шесть человек скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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