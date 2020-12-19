19 декабря 2020

Третью российскую вакцину от коронавируса хотят назвать «Чувак». Видео

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Название для новой вакцины могут позаимствовать из молодежного сленга Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новой российской вакцине от коронавируса, уже третьей по счету, подбирают название. Как рассказал директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, в том числе рассматривается название «Чувак».

Ишмухаметов стал одним из героев фильма Наили Аскер-Заде «Опасный вирус», вышедшем на телеканале «Россия 1». Он рассказывал, как идет разработка вакцины в стране. «Пока у вакцины, которую создает Центр Чумакова, нет названия. Рассматривается несколько вариантов, в том числе „Ковивак“, однако молодые ученые в шутку предложили рассмотреть название „Чувак“», — рассказал Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что ученые работают по 14 часов, чтобы лицензирование вакцины прошло как можно скорей. Первая вакцина от ковида, разработанная в России, называется «Спутник V», а вторая — «ЭпиВакКорона».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения, пишет RT. Министр уточнил, что промышленность страны готова удовлетворить потребности в необходимом объеме вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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