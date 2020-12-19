В кислородном хранилище больницы произошел хлопок и возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В хранилище кислородных баллонов астраханской областной инфекционной клинической больницы произошел взрыв. В результате ЧП пострадал сотрудник больницы, его госпитализировали.

«Данные о хлопке поступили в центр обработки вызовов системы „112“ около 20.50 по местному времени. Также сообщалось о возникновении огня в отдельно стоящем подсобном помещении после хлопка», — сообщили в областном управлении МЧС. На место выехали 37 человек и 12 единиц техники. Уточняется, что эвакуация пациентов из здания больницы не проводилась.

Как отмечает «Пятый канал», в инфекционной больнице имени А. М. Ничоги лечат больных коронавирусом. После хлопка подача кислорода в реанимацию не останавливалась. Причины ЧП сейчас выясняются.

Подобный взрыв прогремел в горбольнице №2 Челябинска, где размещался ковидный госпиталь, утром 31 октября. Кислородная станция взорвалась через несколько минут после приезда сотрудников МЧС, которых вызвали медики, обнаружив перебои с кислородом. После ЧП всех пациентов эвакуировали в другие больницы.