19 декабря 2020

В астраханской больнице произошел взрыв кислородных баллонов. Есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, тушение пожара
В кислородном хранилище больницы произошел хлопок и возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В хранилище кислородных баллонов астраханской областной инфекционной клинической больницы произошел взрыв. В результате ЧП пострадал сотрудник больницы, его госпитализировали.

«Данные о хлопке поступили в центр обработки вызовов системы „112“ около 20.50 по местному времени. Также сообщалось о возникновении огня в отдельно стоящем подсобном помещении после хлопка», — сообщили в областном управлении МЧС. На место выехали 37 человек и 12 единиц техники. Уточняется, что эвакуация пациентов из здания больницы не проводилась.

Как отмечает «Пятый канал», в инфекционной больнице имени А. М. Ничоги лечат больных коронавирусом. После хлопка подача кислорода в реанимацию не останавливалась. Причины ЧП сейчас выясняются.

Подобный взрыв прогремел в горбольнице №2 Челябинска, где размещался ковидный госпиталь, утром 31 октября. Кислородная станция взорвалась через несколько минут после приезда сотрудников МЧС, которых вызвали медики, обнаружив перебои с кислородом. После ЧП всех пациентов эвакуировали в другие больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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