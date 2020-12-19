США хотели официально обвинить РФ в кибератаках, но передумали

В результате хакерской атаки пострадали 200 компаний по всему миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США хотели официально обвинить Россию в хакерских атаках. Однако в последний момент заявление отменили.

«Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке», — передает Associated Press.

Однако сотрудники в последний момент получили указание отменить публикацию документа. При этом источники агентства назвали хакерскую атаку худшей в истории Америки. По информации Bloomberg, в рамках атаки были взломаны около 200 компаний по всему миру. Хакеры получили доступ в сети и пытались украсть данные пользователей. Действующий президент США Дональд Трамп заступился за Россию и заявил, что к атаке мог быть причастен Пекин. «Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай, а это может быть он!», — написал Трамп в Twitter.

Ранее, как напоминает RT, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Москва постоянно задействует киберсредства против Вашингтона. Такое заявление политик сделал после первых сообщений о кибератаках на американские институты со стороны хакеров, которые якобы работали в интересах РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения.