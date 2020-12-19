19 декабря 2020

Доктор Мясников назвал отличия вакцин «Спутник V» и Pfizer

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
Российская и иностранная вакцины отличаются базой, на которой они были созданы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников ответил на американскую критику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он объяснил, что вакцина Pfizer, произведенная в США, разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Американская вакцина была создана за 11 месяцев. Ведущий инфекционист США доктор Фаучи на вопрос, ожидали ли вы, что вакцина появится так скоро, ответил, что „скоро“ для него — 7 лет, и в разработку 11 месяцев просто невозможно поверить. Кроме того, если наш „Спутник“ базируется на разработках с 2002 года, и предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры [база американской вакцины Pfizer] — вещь абсолютно новая», — рассказал он.

На западную критику российской вакцины от коронавируса ответил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все выводы о препарате «Спутник V» основаны на косвенных свидетельствах или ничем не подкрепленных выводах, пишет RT.

В конце декабря стало известно, что Германия закупит еще 30 млн доз вакцины Pfizer. Такую информацию публикует деловая газета «Взгляд». Однако американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов нашло в вакцине Pfizer еще один побочный эффект. Выяснилось, что препарат часто вызывает аллергическую реакцию у привитых людей.

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