Доктор Мясников назвал отличия вакцин «Спутник V» и Pfizer

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников ответил на американскую критику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он объяснил, что вакцина Pfizer, произведенная в США, разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Американская вакцина была создана за 11 месяцев. Ведущий инфекционист США доктор Фаучи на вопрос, ожидали ли вы, что вакцина появится так скоро, ответил, что „скоро“ для него — 7 лет, и в разработку 11 месяцев просто невозможно поверить. Кроме того, если наш „Спутник“ базируется на разработках с 2002 года, и предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры [база американской вакцины Pfizer] — вещь абсолютно новая», — рассказал он.
На западную критику российской вакцины от коронавируса ответил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все выводы о препарате «Спутник V» основаны на косвенных свидетельствах или ничем не подкрепленных выводах, пишет RT.
В конце декабря стало известно, что Германия закупит еще 30 млн доз вакцины Pfizer. Такую информацию публикует деловая газета «Взгляд». Однако американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов нашло в вакцине Pfizer еще один побочный эффект. Выяснилось, что препарат часто вызывает аллергическую реакцию у привитых людей.
Подписывайтесь на URA.RU в