Экономисты заявили о выгодных кредитах перед Новым годом

Прежде, чем кредитоваться в банке, нужно просчитать все риски, считают специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Тем, кто планировал взять кредит в банке, лучше сделать это сейчас. Об этом заявил завлабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, главный научный сотрудник РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков в беседе с URA.RU.

«Кредитные организации повышают ставки по потребкредитам из-за большой закредитованности населения — тем самым ограничивая возможности получения кредитов, потому что риски невозврата растут. Исходя из этого прогноза, людям, твердо стоящим на ногах и знающим, как отдавать деньги банку, имеет смысл брать кредит сейчас — пока ставки ниже», — рассказал он.

Однако эксперт предупредил и о рисках. «Вторая сторона этой проблемы — ажиотажный спрос. Возможен всплеск обращения за кредитами по более низким ставкам в конце года. Россияне и без того сильно закредитованы», — отметил Вячеслав Бобков.

С коллегой согласен и кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Высшей школы экономики Константин Юрченко. Об этом он рассказал URA.RU.

«Брать или не брать кредит — зависит от планов человека. Если в ближайший год все равно предстоит взять кредит для развития бизнеса или на другие цели — в этом случае лучше поторопиться, пока ставки не повысились», — рассказал он.

Однако экономист также упомянул о том, что кредит рано или поздно придется отдавать, и нужно рассчитать все очень точно, не поддаваясь панике касаемо повышения ставок. «Банки со всех сторон застрахованы, что бы ни случилось. Обычно основные потери несет паникующая сторона, то есть потребители», — резюмировал он.