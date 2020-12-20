Явление можно будет наблюдать после заката Фото: spacePD/pickupimage

Первое за 794 года большое сближение Юпитера и Сатурна смогут наблюдать жители Европейской части России на ночном небе 21 декабря, через полчаса после заката. Об этом рассказал российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко в беседе с URA.RU.

«Это явление будет хорошо видно на всей Европейской части России. При этом в Екатеринбурге и Москве должны быть одинаковые условия наблюдения. Редкое явление (такого не было с 1226 года — прим. ред.) будет доступно как для людей со специальной техникой — телескопами, „сильными“ биноклями и подзорными трубами, так и для тех, кто будет смотреть на Юпитер с Сатурном невооруженным взглядом», — рассказал он.

В истории астрономии были случаи, когда эти планеты были еще ближе друг к другу. Через 59 лет и 3 месяца будет такое же сближение, но наблюдать его на ночном небе, по словам специалиста, можно будет более удобно. «Через несколько тысяч лет соединение будет настолько близкое, что Юпитер накроет собой Сатурн», — пояснил Денис Денисенко.

Закат в Екатеринбурге 21 декабря произойдет в 16.18, Юпитер зайдет за горизонт в 18.52. Таким образом, у жителей Урала будет примерно 1,5-2 часа, чтобы подробно рассмотреть сближение.

Кроме того, во время сближения планет у Юпитера в бинокль, подзорную трубу или телескоп можно наблюдать 3 спутника — Ганимеда, Европу и Калисто. Четвертый спутник — Ио — будет скрыт за диском Сатурна.