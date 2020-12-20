Скриптонит выпустил новую версию клипа на песню «Колеса»

Новый клип Скриптонита снят из автомобиля (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер Адиль Жалелов, известный по прозвищу Скриптонит, выпустил новый клип на свой трек «Колеса». В отличие от предыдущей версии клипа, вышедшей семь месяцев назад, новое видео снято в менее динамичной манере.

Новый клип представляет из себя движение рэпера на автомобиле. Сам трек не разбавлен звуковыми вставками. Неизменным остался смысл композиции, в которой рэпер поднимает проблемы, связанные с употреблением наркотиков.

Специфика статичного клипа понравилась большинству поклонников Жалелова. «Единственный раз, когда я кайфую, смотря на чувака, который катается на машине», — написал один из его подписчиков.

Несколько дней назад Скриптонит выпустил новый трек под названием «Чистый», который войдет в число саундтреков к сериалу Федора Бондарчука «Псих». За несколько часов релиз оценили почти 200 тысяч человек.