Скриптонит выпустил новую версию клипа на песню «Колеса»

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Новый клип Скриптонита снят из автомобиля (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер Адиль Жалелов, известный по прозвищу Скриптонит, выпустил новый клип на свой трек «Колеса». В отличие от предыдущей версии клипа, вышедшей семь месяцев назад, новое видео снято в менее динамичной манере.

Новый клип представляет из себя движение рэпера на автомобиле. Сам трек не разбавлен звуковыми вставками. Неизменным остался смысл композиции, в которой рэпер поднимает проблемы, связанные с употреблением наркотиков.

Специфика статичного клипа понравилась большинству поклонников Жалелова. «Единственный раз, когда я кайфую, смотря на чувака, который катается на машине», — написал один из его подписчиков.

Несколько дней назад Скриптонит выпустил новый трек под названием «Чистый», который войдет в число саундтреков к сериалу Федора Бондарчука «Псих». За несколько часов релиз оценили почти 200 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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