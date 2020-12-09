09 декабря 2020

Скриптонит представил саундтрек к новому сериалу Бондарчука

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Официальным саундтреком к сериалу «Псих» стала песня Скриптонита Фото: Дарья Попова © URA.RU

Рэпер Адиль Жалелов [Скриптонит] представил новую песню «Чистый», которая стала официальным саундтреком к сериалу «Псих» Федора Бондарчука. Об этом музыкант рассказал на своих официальных страницах в Instagram и во «ВКонтакте».

В первом случае за несколько часов релиз оценили почти 200 тысяч человек, во втором — больше 5 тысяч. Что касается самого сериала, премьера «Психа» состоялась на площадке more.tv. Для просмотра доступно пять серий.

Сюжет построен вокруг жизни столичного психотерапевта Олега. «К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах», — говорится в описании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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