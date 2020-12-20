Свердловский замгубернатора Орлов перешел в мэрию Екатеринбурга

Александр Высокинский назначил Алексея Орлова (справа) своим первым заместителем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил первого замгубернатора Алексея Орлова своим новым первым заместителем, сообщил источник URA.RU. Александр Ковальчик, занимавший должность первого вице-мэра с начала 2019 года, назначен руководителем аппарата администрации. Таким образом, мэр запустил передачу власти Орлову, который после его отставки, как ожидается, некоторое время будет работать как исполняющий обязанности мэра.

«Орлов представлен как первый вице-мэр, Ковальчик — новый руководитель аппарата. Об этом Высокинский сказал в ходе утреннего аппаратного совещания», — поделился источник URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии, ответ на момент публикации не поступил.

О том, что Орлов будет следующим мэром Екатеринбурга, URA.RU сообщало накануне. Источники агентства передавали, что перед его назначением Ковальчик (считается близким соратником Высокинского) в выходные освободил рабочий кабинет. Допускалось, что он покинет горадминистрацию вслед за Высокинским. Мэр пока не объявил о своей отставке, но сделает это в ближайшее время, сообщают инсайдеры.

Предполагается, что гордума Екатеринбурга утвердит отставку мэра на заседании 22 декабря. После этого будет объявлен конкурс на замещение главы уральской столицы.