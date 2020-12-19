Александр Высокинский руководил горадминистрацией с 25 сентября 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский покидает свой пост. По словам источника URA.RU, об этом мэр сообщит подчиненным в понедельник, 21 декабря. В этот же день первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра.

«Завтра на утреннем совещании в мэрии будет объявлено, что Орлов назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Затем Высокинский подаст в отставку. После того, как 22 декабря ее утвердит гордума, Орлов будет исполнять обязанности мэра с приставкой и. о. (согласно Уставу — прим. ред.) — до завершения конкурсной процедуры», — поделился инсайдер.

Другой источник URA.RU в мэрии уточнил, что первый замглавы города Александр Ковальчик уже освободил рабочий кабинет. Дозвониться до самого Ковальчика на момент публикации не удалось. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов отказался от комментариев по теме. Орлов не ответил на вопрос URA.RU о новой должности. Еще один источник URA.RU в мэрии в субботу утверждал, что рокировка окончательно не утверждена.

О том, что Александр Высокинский, который возглавляет горадминистрацию с сентября 2018 года, может покинуть пост мэра, URA.RU сообщало с октября. Собеседники агентства утверждают, что следующим местом работы Высокинского будет областное правительство, где вакантна позиция замгубернатора — министра финансов.

Высокинский уже работал вице-губернатором, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга», а до этого отвечал за экономику в статусе вице-мэра Екатеринбурга. Его уход одни связывают с тем, что Высокинский досрочно выполнил задачу губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупции и теперь получит новое задание. Другие винят в увольнении Высокинского вице-мэра Екатерину Куземку, возглавлявшую екатеринбургскую «партию войны». Она настаивала на политической независимости администрации Екатеринбурга от областных властей и развлекала политтусовку telegram-вбросами в адрес руководства региона. Сама чиновница (по информации URA.RU, она в отпуске) на момент публикации не ответила корреспонденту в мессенджере.