20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

В мэрии Челябинска объявлено новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации Челябинска назначен новый начальник управления муниципальных закупок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления муниципальных закупок администрации Челябинска назначен Артем Колесников. Об этом на аппаратном совещании 21 декабря заявила глава города Наталья Котова.

«Не сомневаюсь, вы справитесь», — заявила Котова. Ранее Колесников занимал должность замначальника управления.

Колесникову 40 лет, он родился в Кыштыме. В 2005 закончил юрфак ЮУрГУ. В последние годы работал заместителем начальника управления муниципальных закупок.

Прежний руководитель управления Наталья Гутова с 31 октября возглавила Контрольно-счетную палату Челябинска (КСП). Колесников стал выполнять обязанности и. о. руководителя данной структуры с 2 ноября. Управление муниципальных закупок занимается организацией тендеров для нужд мэрии Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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