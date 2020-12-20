В мэрии Челябинска объявлено новое назначение

В администрации Челябинска назначен новый начальник управления муниципальных закупок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления муниципальных закупок администрации Челябинска назначен Артем Колесников. Об этом на аппаратном совещании 21 декабря заявила глава города Наталья Котова.

«Не сомневаюсь, вы справитесь», — заявила Котова. Ранее Колесников занимал должность замначальника управления.

Колесникову 40 лет, он родился в Кыштыме. В 2005 закончил юрфак ЮУрГУ. В последние годы работал заместителем начальника управления муниципальных закупок.

Прежний руководитель управления Наталья Гутова с 31 октября возглавила Контрольно-счетную палату Челябинска (КСП). Колесников стал выполнять обязанности и. о. руководителя данной структуры с 2 ноября. Управление муниципальных закупок занимается организацией тендеров для нужд мэрии Челябинска.