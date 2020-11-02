В структуре мэрии Челябинска сменился руководитель

В мэрии Челябинска кадровые перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении муниципальных закупок мэрии Челябинска сменился руководитель. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, и. о. начальника управления назначен Артем Колесников.

«Прежний руководитель управления Наталья Гутова с 31 октября возглавила Контрольно-счетную палату Челябинска (КСП), — напомнил URA.RU Сафонов. — Со 2 ноября в статусе и. о. руководителя работает замначальника управления Артем Колесников». От комментариев будет ли именно Колесников руководить управлением, Сафонов воздержался. Управление муниципальных закупок занимается организацией тендеров для нужд мэрии Челябинска.

Гутова стала председателем городской КСП, сменив на этом посту Юрия Ветриченко. Ее кандидатуру в гордуму Челябинска внесла мэр Наталья Котова. У Ветриченко истекали полномочия на посту председателя палаты. В феврале ему исполнится 65 лет. Это предельный возраст для руководителя КСП.