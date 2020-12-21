В Москве во время капремонта замуровывают живых птиц

Голубей заживо замуровали на верхних этажах жилых домов Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Москвы пожаловались на строителей, которые во время капремонта многоэтажных домов заживо замуровывают голубей на верхних этажах. В рамках программы капитального ремонта рабочие закрыли решетками отверстия в домах, где вьют гнезда птицы. По словам представителя Центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, жильцы вступили в конфликт со строителями.

«Идет замуровывание живых голубей: взрослых и птенцов. Животных обрекают на страшную мучительную смерть. Женщины в данный момент дерутся со строителями в буквальном смысле. Вчера приезжала три раза полиция и думала, что все это прекратится, а сегодня опять начали», — сообщила Ильинская в разговоре с «Ридусом».

Как рассказала Ильинская, ремонтные работы удалось прекратить на время, однако позже они снова начались. Начальник участка подрядной компании «Век» Файруз Сафин в беседе с изданием признал, что его сотрудники изначально допустили ошибку, но позже все исправили и освободили голубей. По его словам, многие жильцы жаловались в компанию на то, что птицы мешают им жить, и просили принять меры.

Ранее о капремонте в Москве высказывались и в Кремле. К примеру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что капитально ремонтировать нужно только те дома, которые подлежат восстановлению, а остальные нужно сносить.