Шнуров рассказал, почему не привился от коронавируса

Сергей Шнуров заявил, что вакцина еще недостаточно исследована Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский музыкант, политик и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров рассказал, что не торопится ставить прививку от коронавируса. По его словам, вакцина еще недостаточно исследована.

«Никто пока не знает, как поведет себя вакцина через два года. Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь. Все-таки в некотором роде я тоже занимался медицинскими вопросами и понимаю, что пара месяцев для доскональной экспертизы — это ничто», — рассказал Шнуров в интервью ТАСС.

По словам музыканта, с 2003 года он спонсировал благотворительный проект, помогал делать обезболивающее Институту физиологии имени Павлова. Поэтому он понимает, что «дела с медициной у нас в стране обстоят не слишком хорошо».

Ранее Сергей Шнуров ответил на критику своего вопроса президенту РФ Владимиру Путину, который он задал на большой пресс-конференции главы государства. Артист посвятил хейтерам целое стихотворение в своем instagram-аккаунте.